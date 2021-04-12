كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم إعطاء 13 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 279 ألفا و794 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 9 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 15 اسبوعا.