الزراعة: 6266 عينة حيوانات وماشية مستوردة خالية من كورونا

كلف السيد القصير وزير الزراعة الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المنافذ الحدودية بتشديد الإجراءات الرقابية على جميع الواردات الغذائية من الخارج، لمنع وصول أي منتجات غذائية ملوثة بفيروس كورونا خاصة في ظل الموجة الثالثة للفيروس.وكشف تقرير رسمي أصدره معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن معامل المعهد قامت بفحص 6266 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 10 إبريل الحالي 2021، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا.أضاف التقرير أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.وأوضح التقرير، أن هذه العينات واردة من من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى منها عمليات تحليل في ميناء الإسكندرية لعدد 4380 عينة إضافات أعلاف ومسحات ولحوم وألبان ودواجن وأسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند والصين والاتحاد الأوروبي وكوريا وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات.ومن جانبه قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، إنه متابعة على مدار الساعة للتحليل لمنتجات اللحوم الواردة من الخارج خلال 48 ساعة لتلبية إحتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات، موضحا إنه تم تنفيذ أعمال التحليل لعينات في ميناء دمياط بفحص 598عينة اسماك متنوعة من كبدة ومنتجات البان ومسحات وزبدة طبيعي والواردة من الهند والصين والامارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا واليمن وتايلاند واسبانيا وعمان.وأضاف «شاهين»، إنه تم فحص 711عينة متنوعة من لحوم بقرى وجاموسي وكبدة وألبان والمصدر من الهند والبرازيل والامارات واليمن والصين واليابان وعمان بميناء بورسعيد، وتحليل عدد العينات 57 مسحة من أغذية كلاب واضافات اعلاف بميناء عين السخنة.وأوضح مدير معهد صحة الحيوان إنه تم فحص 174 عينات ومسحات بمطار القاهرة من مستلزمات بيطرية وسمك ولاصق حشرات ولحوم مبردة وشرش لبن وسائل منوي ومسحات من كلاب واردة من الصين والهند وبريطانيا وبولندا واليابان والنرويج وبلغاريا وهولندا وفرنسا وجنوب أفريقيا والنرويج ونيوزيلندا.