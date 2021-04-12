سكان المدن الأوروبية يؤيدون حظر بيع سيارات الاحتراق من 2030

ذكر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف لحساب نشطاء مدافعين عن البيئة اليوم الاثنين أن غالبية سكان المدن الأوروبية يؤيدون التخلص التدريجي من مبيعات سيارات محركات الاحتراق اعتبارا من 2030 في جميع أنحاء أوروبا وذلك للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.وقال 63 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 10050 شخصا إنهم يؤيدون فكرة بيع السيارات التي لا تتسبب في انبعاثات فقط في أوروبا بعد عام 2030.وأُجري الاستطلاع على الإنترنت الشهر الماضي في 15 مدينة من بينها لندن ووارسو وبودابست.وعارض 29 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع فكرة وقف مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، فيما قال ثمانية بالمئة إنهم لا يعرفون.