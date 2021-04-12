ضمن «حياة كريمة».. توزيع 3050 كرتونة رمضانية بمرسى علم

كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمرسى علم بتوزيع 3050 كرتونة رمضان على أهالى المدينة وقراها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.وأوضح عدلى في بيان له، أن الوحدة المحلية للمدينة تضع تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن الحكومة نجحت من خلال إطلاقها العديد من المبادرات والبرامج من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في تحسين معيشة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.وأضاف رئيس مدينة مرسي علم، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في مساعدة عدد كبير من الاسر الاولي بالرعاية في نطاق المدينة وقراها، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع كمية أخرى من المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.