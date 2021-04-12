محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالداخلة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروعات الصوب الزراعية القائمة والموجودة في بعض قري مركز الداخلة لتذليل كافة العقبات التي تواجة المزارعين، يرافقة الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة.ووجه محافظ الإقليم بفتح منافذ لبيع منتجات الصوب الزراعية البيئية بقرية المعصرة التابعة للجمعية الخيرية بالمعصرة والبالغ عددها ١٦ صوبة بنظام الزراعات المحمية، وتدعيم الأسواق بالخضر والفاكهة لبيعها بأسعار مخفضة، كما وجه الزملوط بإضافة مساحة ٢٥ فدانا للتوسع في إقامة صوب بالأراضي المجاورة تعتمد على الري الحديث وتوفيرها للشباب الراغب في تأجيرها.