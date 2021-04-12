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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التعليم العالى: بروتوكول تعاون وندوة تعريفية لربط البحث العلمى بالصناعة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:46 ص
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
إسراء جمال
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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات حول أنشطة المركز فى مجال ربط البحث العلمى بالصناعة، وتعظيم دور المراكز البحثية فى المشاركة المجتمعية.

وأشار التقرير إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الفلزات، ومركز التنمية الإدارية للتدريب CMD، بهدف الاستفادة من إمكانات مركز بحوث الفلزات كبيت خبرة فى التدريب والاستشارات الفنية، من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية لنقل الخبرة العلمية والبحثية للمهندسين والفنيين العاملين بالشركات والمصانع المصرية والعربية والإفريقية، خاصة فى مجال اختبارات الميكانيكا والتحاليل والجودة.

كما تضمن البروتوكول تنفيذ التدريب العملى بالمواقع الملائمة، وتوفير الخدمات اللوجستية الضرورية لفتح أسواق جديدة لبرامج المركز فى الوطن العربى وإفريقيا.

وينص البروتوكول على أن يتولى مركز التنمية الإدارية تسويق البرامج التدريبية الخاصة بمركز بحوث الفلزات فى الشركات والمصانع المحلية والعالمية، وكذلك الاستفادة من خبرة المركز فى تحديد احتياجات التدريب محليًا وعالميا، وتقديم الدعم المادى واللوجيستى اللازم للمركز فى هذا المجال.

قام بتوقيع البروتوكول د.عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات، ود. محمد إسماعيل عبد الحافظ مدير مركز التنمية الإدارية للتدريب.

كما أوضح التقرير تنظيم مركز بحوث الفلزات ندوة تعريفية بمقر المركز عن مبادرة "تعميق التصنيع المحلى فى مجال الصناعات المنزلية"، والتى تتبناها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برعاية د.محمود صقر رئيس الأكاديمية.

وأشار التقرير إلى أن الندوة تضمنت التعريف بأهمية المبادرة التى تهدف لتعميق التصنيع المحلى فى مجال الأجهزة المنزلية، وأبرز النتائج التى حققتها المبادرة حتى الآن، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى للتعاون مع المباردة فى تطوير تكنولوجيا التبريد بالثلاجات وأجهزة التكييف، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة فى النانو تكنولوجى فى مجال التبريد.

وأوصت الندوة المشاركين بأهمية تقديم مقترحات مشروعات للأكاديمية، وضرورة المشاركة فى مبادرة إنشاء مكاتب ريادة أعمال.

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