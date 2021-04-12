إعطاء 14.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا في فرنسا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 14.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 301 ألف و110 جرعات في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين تسعة أشهر.وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 14 أسبوعا.