الاتحاد الزراعي: إنتاج محصول القمح مرتفع هذا العام

أكد جلال الأهدل عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي، أن إنتاجية محصول القمح مرتفعة هذا العام، ومن المتوقع زيادة إنتاجية الفدان عن 18 إردبًا في الفدان، وهناك مساحات قمح قد تزيد إنتاجيتها عن 20 إردبًا للفدان.وطالب الأهدب في تصريحات لـ"الدستور" بحل مشكلة عدم وصول باقي كروت الفلاح الذكي، حيث يعاني عدد كبير من مزارعي بعض المحافظات من عدم استلام كارت الفلاح الذكي، وعدم التمكن من صرف الأسمدة، ويحتاج الأمر تشكيل لجنة من الجمعيات عدة مرات للحصول على موافقة الإدارة الزراعية قبل صرف الحصص السمادية المقررة.