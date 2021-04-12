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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب جامعة حلوان يزورون لوكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:41 ص
طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان
إسراء جمال
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نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، زيارة لوكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية.

واستقبل مكتب تايكو لوكالة الفضاء المصرية، طلاب كليات العلوم والهندسة بحلوان والهندسة بالمطرية، لقضاء يوم داخل الوكالة والاشتراك في ورشة عمل أقمار cube satellite.

تمت الزيارة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.

وأكد نجم أهمية التدريب العملي والميداني للطلاب وتنظيم الزيارات المختلفة التي من شأنها أن تساهم في إكساب الطلاب خبرات إضافية تخدم مجالات دراستهم كما أنها تفعل مبدأ تبادل الخبرات واكتساب المهارات والتعرف على كل ماهو جديد في المجالات العلمية المختلفة وخاصةً النادرة منها مثل مجال الفضاء، الذي يتجه العالم بأسره للتعمق فيه في هذا العصر.

وقام الطلاب بجولة داخل الوكالة للتعرف على معمل الحمولة الفضائية ومعمل النموذج الهندسي والغرف الحرارية ومركز تجمع واختبار الأقمار الصناعية، كما التقوا مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

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