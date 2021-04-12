خبيرة اقتصاد في ألمانيا تدعو لإلزام الشركات بإجراء اختبارات كورونا لموظفيها

دعت الخبيرة الاقتصادية الألمانية فيرونيكا جريم إلى إلزام الشركات قانونيا بإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا على موظفيها.وقالت العضوة في "مجلس حكماء الاقتصاد" الذي يقدم المشورة الاقتصادية للحكومة الألمانية في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "هذا هو التحدي الذي يتعين على المشرعين اتخاذ إجراءات بشأنه، لأنه ليس من المتوقع أن يتم تنفيذ الاختبارات على مستوى ألمانيا على أساس طوعي بإصرار كافٍ".وذكرت جريم أنه صحيح أن الاختبار الإلزامي سيرتبط بتكاليف إضافية للاقتصاد، "لكن عدم الحد من عدد الإصابات بشكل موثوق به والإبقاء عليه منخفضا سيكون أكثر تكلفة بكثير إذا لزم الأمر، يجب تقديم منح للشركات التي لا تستطيع تحمل تكاليف إجراء الاختبارات".