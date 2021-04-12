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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

462 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:38 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الاثنين 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في البلاد 371 ألفا و993 حالة، من بينها 12 ألفا و537 من الفرق الطبية.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة (صوفيا نيوز) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم - أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 67 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 14 ألفا و418 وفاة.

وأفادت الصحة البلغارية بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 10 آلاف و382 مريضا من بينهم 797 في وحدات العناية المركزة. في حين تماثل 459 شخصا للشفاء من المرض.

وبحسب الوزارة البلغارية، فإن 572 ألفا و662 شخصا قد تلقوا اللقاحات المتوفرة لدى البلاد ضد فيروس كورونا، وتم منح الجرعة الثانية لـ113 ألفا و253 شخصا في البلاد.

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