إيران تتهم إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم على «نطنز» وتتعهّد بالانتقام

اتّهمت إيران اليوم الاثنين، إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف الأحد مصنعًا لتخصيب اليورانيوم في نطنز، ملمحةً إلى أنه ألحق أضرارًا بأجهزة الطرد المركزي وتعهّدت بـ"الانتقام في الوقت والمكان" المناسبين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي في طهران، "بهذا العمل، حاول الكيان الصهيوني بالتأكيد الانتقام من الشعب الإيراني لصبره وحكمته اللذين أثبتهما (بانتظاره) رفع العقوبات" الأميركية.