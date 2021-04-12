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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية.. جامعة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:33 ص
جامعة القاهرة تحتفل
جامعة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم
ريم محمود _ اسراء جمال
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احتفلت جامعة القاهرة، أمس، بيوم اليتيم، بالتعاون مع مؤسسة فاروق الباز لرعاية الأطفال اليتامى، حيث استقبلت الجامعة 100 طفل لقضاء يوم ثقافي وترفيهي مع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، وبمشاركة بعض وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من كليات؛ التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، إلى جانب اتحاد طلاب الجامعة، وفريق مكافحة الإدمان.

ورحب الدكتور محمد الخشت، بالأطفال الأيتام، والتقط معهم صورا تذكارية أمام مبنى القبة، ثم استكمل الأطفال فقرات برنامج الاحتفالية والتي تضمنت اصطحاب الأطفال في جولة داخل حرم الجامعة، وتقديم عروض فنية تفاعلية للأطفال على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى، وتوزيع الهدايا والألعاب.

وأكد الدكتور الخشت، أن إكرام الأطفال الأيتام واحتضانهم من أوجب الفروض الإنسانية، ويجب إعطاء الأيتام أولوية اجتماعية شاملة، وإكرامهم وإسعادهم ورعايتهم، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي في تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة والأيتام بصفة خاصة.

وفي نهاية الاحتفالية، عبر الأطفال عن سعادتهم بالحضور إلى جامعة القاهرة، ووجهوا الشكر لإدارة الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على تنظيم الحفل وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.
إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية.. جامعة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم
إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية.. جامعة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم
إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية.. جامعة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم
إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية.. جامعة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم
إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية.. جامعة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم
إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية.. جامعة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم
إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية.. جامعة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم
إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية.. جامعة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم

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