في رمضان.. 5 طرق للمحافظة على اللياقة البدنية من المنزل

1- اليوجا من أجل الصحة الجسدية والعقلية



2- التدرج في تدريبات اليوجا



3- التنفس الأنفي البديل



4- تسلسل الانحناء إلى الأمام



5- تدريب المقاومة أمر حتمي



رمضان هنا وكل من يصوم ينظر إليه على أنه فرصة "إعادة ضبط" روحيًا وعقليًا وجسديًا ومع ذلك، في حين أن التمرين هو وسيلة رائعة للحفاظ على راحة البال، فإن القيام بذلك مع تقليل ما تأكله وتشربه بشكل كبير يجب أن يتم بحذر، وبحسب موقع "emirates woman" إليك بعض أنظمة التمرين التي أوصى بها خبراء اللياقة البدنية في "فيتنس فيرست" لقضاء رمضان بصحة جيدة ولياقة.أعد تصميم ممارسة اليوجا لتشمل وضعيات مهدئة، وتمارين التنفس للتركيز على العقل والروح.ينصح باستخدام اليوجا غير المكثفة أثناء الصيام، ينصح بشدة باستخدام التحية الشمسية منخفضة الشدة مع فترات كافية بين الوضعيات، فهناك عدد قليل من ممارسات التنفس والوضعيات التي تساعد آلية الجسم على العمل بانتظام أثناء الصيام.تمرين تنفس بسيط يساعدك على تهدئة عقلك والتحكم فيه بينما يساعد أيضًا في تنظيم درجة حرارة جسمك، الجلوس في أي وضع قائم على الساقين مع استقامة العمود الفقري والكتف مسترخية، راحة اليد اليسرى على الركبة اليسرى، يتم إغلاق فتحة الأنف اليمنى بالإبهام الأيمن، والاستنشاق بعمق من خلال فتحة الأنف اليسرى، إغلاق فتحة الأنف اليسرى بإصبع البنصر الأيمن، قم بالزفير ببطء من اليمين، مع إبقاء فتحة الأنف اليسرى مغلقة الشهيق من اليمين، الآن أغلق فتحة الأنف اليمنى بالإبهام الأيمن وازفر من اليسار، هذه جولة واحدة من الممارسة، استمر في القيام بسبع أو 14 أو 21 جولة.الانحناءات الخلفية تنتج حرارة في الجسم وكل الانحناءات للأمام، مثل الجبهة إلى الركبة تبرد نظام الجسم، الانحناءات الأمامية ترخي القلب وتساعد عملية التمثيل الغذائي عن طريق خلق ضغط شفط سلبي لأعضاء البطن تساعد تسلسلات الانحناء إلى الأمام القلب على ضخ الدم إلى الدماغ وإعطاء سيطرة جيدة على العقل تهدف اليوجا إلى موازنة الجسم من أجل الحفاظ على العقل، لذا فإن الانحناءات إلى الأمام مثالية أثناء حرارة الصيف أثناء الصيام.يجب توخي الحذر في الحصول على تدريبات المقاومة طوال شهر رمضان، يمكن أن تتم هذه التدريبات هذا في الماء أو في صالة الألعاب الرياضية لرفع الأثقال أو في المنزل أثناء صعود الدرج، وفي كلتا الحالتين يجب أن تنظر إلى المقاومة للحفاظ على قوة العضلات وتكييفها.