وفاة المهندس عرفة الحوفي رئيس قطاعات مناطق القاهرة الكبرى بالمصرية للاتصالات

توفى أمس الأحد، المهندس عرفة الحوفي، رئيس قطاعات مناطق القاهرة الكبرى بالشركة المصرية للاتصالات، وعضو مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات، وذلك بعد رحلة عطاء عظيمة ومسيرة حافلة عمل فيها الراحل بكل جد وإخلاص في خدمة الشركة وخدمة قطاع الاتصالات المصري.ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول، وأن يوارى جثمانه الثرى بمدافن الأسرة بباب النصر بالدراسة.