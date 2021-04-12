قبل رمضان.. 11 نصيحة للتسوق الآمن في ظل انتشار كورونا
الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:08 ص
هويدا سعيدطباعة
ساعات ونستقبل شهر رمضان المبارك، والذي يكون له طقوس معينة لدى معظم المصريين من خلال شراء مستلزمات الشهر، ولكن في ظل انتشار كورونا يجب الحرص عند التسوق، وبحسب موقع " eatingwell " إذا كان عليك الخروج للتسوق، فإليك بعض نصائح السلامة التي يجب مراعاتها.
1- حاول التسوق في غير أوقات الذروة والزحام وابذل قصارى جهدك للابتعاد مسافة 6 أقدام عن الآخرين.
2- البس كمامة وحتى لو كنت ترتدي واحدة حاول ألا تلمس وجهك.
3- اغسل يديك قبل المغادرة وفور عودتك.
4- إذا كنت ترتدي قفازات يمكن التخلص منها، فلا يزال من الضروري ألا تلمس وجهك.
5- أحضر معقم اليدين معك واستخدمه كثيرًا أثناء التسوق.
6- اترك هاتفك في المنزل نظرا لأن يمكنك نشر الجراثيم من الأشياء التي تلمسها في المتجر إلى هاتفك، وإذا كان عليك إحضار هاتفك، امسحه عندما تصل إلى المنزل.
7- أحضر مناديل مبللة تحتوي على مواد مبيضة أو كحول من عوامل تحييد الفيروسات وامسح عربتك، مقابض الثلاجة، ملقط الطعام، إلخ.
8- تجنب تسليم النقود أو بطاقة الائتمان للموظف، استخدم الدفع الذاتي إذا كان متاحًا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فتجنب التعامل مع " الكاشير" إذا استطعت، أدخل بطاقة الائتمان الخاصة بك في قارئ البطاقة بنفسك.
9- تسوق بذكاء فاكتشف موعد ساعات الخروج المبكرة حتى تتمكن من التسوق في متجر نظيف وأقل ازدحامًا.
10- ينقسم الخبراء حول ما إذا كان من الضروري مسح الطرود بعد المتجر، ولكن سواء فعلت ذلك أم لا، امسح الأسطح التي تفرغ فيها أغراض البقالة.
11- اطلب عبر الإنترنت إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك طلب البقالة عبر الإنترنت للتسليم في المنزل أو الاستلام خارج المتجر.
1- حاول التسوق في غير أوقات الذروة والزحام وابذل قصارى جهدك للابتعاد مسافة 6 أقدام عن الآخرين.
2- البس كمامة وحتى لو كنت ترتدي واحدة حاول ألا تلمس وجهك.
3- اغسل يديك قبل المغادرة وفور عودتك.
4- إذا كنت ترتدي قفازات يمكن التخلص منها، فلا يزال من الضروري ألا تلمس وجهك.
5- أحضر معقم اليدين معك واستخدمه كثيرًا أثناء التسوق.
6- اترك هاتفك في المنزل نظرا لأن يمكنك نشر الجراثيم من الأشياء التي تلمسها في المتجر إلى هاتفك، وإذا كان عليك إحضار هاتفك، امسحه عندما تصل إلى المنزل.
7- أحضر مناديل مبللة تحتوي على مواد مبيضة أو كحول من عوامل تحييد الفيروسات وامسح عربتك، مقابض الثلاجة، ملقط الطعام، إلخ.
8- تجنب تسليم النقود أو بطاقة الائتمان للموظف، استخدم الدفع الذاتي إذا كان متاحًا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فتجنب التعامل مع " الكاشير" إذا استطعت، أدخل بطاقة الائتمان الخاصة بك في قارئ البطاقة بنفسك.
9- تسوق بذكاء فاكتشف موعد ساعات الخروج المبكرة حتى تتمكن من التسوق في متجر نظيف وأقل ازدحامًا.
10- ينقسم الخبراء حول ما إذا كان من الضروري مسح الطرود بعد المتجر، ولكن سواء فعلت ذلك أم لا، امسح الأسطح التي تفرغ فيها أغراض البقالة.
11- اطلب عبر الإنترنت إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك طلب البقالة عبر الإنترنت للتسليم في المنزل أو الاستلام خارج المتجر.