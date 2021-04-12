رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قبل رمضان.. 11 نصيحة للتسوق الآمن في ظل انتشار كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:08 ص
نصيحة للتسوق الآمن
نصيحة للتسوق الآمن
هويدا سعيد
طباعة
ساعات ونستقبل شهر رمضان المبارك، والذي يكون له طقوس معينة لدى معظم المصريين من خلال شراء مستلزمات الشهر، ولكن في ظل انتشار كورونا يجب الحرص عند التسوق، وبحسب موقع " eatingwell " إذا كان عليك الخروج للتسوق، فإليك بعض نصائح السلامة التي يجب مراعاتها.

1- حاول التسوق في غير أوقات الذروة والزحام وابذل قصارى جهدك للابتعاد مسافة 6 أقدام عن الآخرين.

2- البس كمامة وحتى لو كنت ترتدي واحدة حاول ألا تلمس وجهك.

3- اغسل يديك قبل المغادرة وفور عودتك.

4- إذا كنت ترتدي قفازات يمكن التخلص منها، فلا يزال من الضروري ألا تلمس وجهك.

5- أحضر معقم اليدين معك واستخدمه كثيرًا أثناء التسوق.

6- اترك هاتفك في المنزل نظرا لأن يمكنك نشر الجراثيم من الأشياء التي تلمسها في المتجر إلى هاتفك، وإذا كان عليك إحضار هاتفك، امسحه عندما تصل إلى المنزل.

7- أحضر مناديل مبللة تحتوي على مواد مبيضة أو كحول من عوامل تحييد الفيروسات وامسح عربتك، مقابض الثلاجة، ملقط الطعام، إلخ.

8- تجنب تسليم النقود أو بطاقة الائتمان للموظف، استخدم الدفع الذاتي إذا كان متاحًا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فتجنب التعامل مع " الكاشير" إذا استطعت، أدخل بطاقة الائتمان الخاصة بك في قارئ البطاقة بنفسك.

9- تسوق بذكاء فاكتشف موعد ساعات الخروج المبكرة حتى تتمكن من التسوق في متجر نظيف وأقل ازدحامًا.

10- ينقسم الخبراء حول ما إذا كان من الضروري مسح الطرود بعد المتجر، ولكن سواء فعلت ذلك أم لا، امسح الأسطح التي تفرغ فيها أغراض البقالة.

11- اطلب عبر الإنترنت إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك طلب البقالة عبر الإنترنت للتسليم في المنزل أو الاستلام خارج المتجر.

موضوعات متعلقة

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات

تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان الثلاثاء

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة إصابات كورونا

120 ألف سائح في رحلات سنغافورة البحرية

إعادة فتح المتاجر والمطاعم في إنجلترا مع تخفيف إجراءات العزل العام

اعتبارا من اليوم.. ارتداء الكمامة إلزامي بكوريا الجنوبية

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

بشرى عبدالمؤمن يكشف تفاصيل جديدة عن كتاب «أنا يوسف إدريس»

عزة سلطان: بشرى عبدالمؤمن فطن إلى نرجسية إدريس فكتبها

ذكرى ميلاد الخال «الأبنودى»: الصعايدة كلهم شعراء

أعضاء تدريس المنوفية: سعيد شوقي تعدى بالضرب والسب على «مرتضى»