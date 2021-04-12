حفاظا على المواطنين.. إخلاء عمارتين مهددتين بالسقوط في كفر الشيخ

شهدت قرية سيد خميس التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ 20 قرار إخلاء لعمارتين عبارة عن محلات وعيادات، لوجود ميول بهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظا على حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشراف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.كما تمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف هيكل من تنفيذ 3 قرارات إزالة عشش وبوص على أرض أملاك الصرف بسد خميس سيدي سالم بالتعاون مع رجال الشرطة والوحدة المحلية.وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال صيانة وترميم طريق الرافد الدولى مقابل الكورنيش التى يقع فى نطاقها كورنيش المدينة، ودهان التلتورات، وأعمال النظافة،ورفع المخلفات.