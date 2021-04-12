رئيس مدينة سيوة يوزع هدايا السيسي على «جارة أم الصغير»

قال العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم توزيع هدية رئيس الجمهورية السنوية لأهالي قرية "أم الصغير" والتي تعتبر أصغر واحة مصرية.وأوضح أن هذا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية واهتمامه بأبناء المناطق الصحراوية والنائية، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المعظم.ووزع هود عبدالسلام رئيس قرية جارة أم الصغير الهدايا والتي تضمنت مواد تموينية وغذائية لجميع أسر القرية، حيث تم توزيع ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية.وقدم أهالي قرية جارة أم الصغير الشكر إلي رئيس الجمهورية، ومحافظ مطروح على دعمهم المستمر للقرية.