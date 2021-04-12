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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات: حريق عمارة البارون بسبب شقة استخدمها سوري لتصنيع المأكولات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:50 ص
حريق عمارة البارون
حريق عمارة البارون
هدير مصطفي
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كشفت تحريات رجال مباحث المقطم بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن الحريق الذي نشب داخل عقار سكني بـ" كومباوند البارون" وتسبب في تفحم 7 شقق سكنية، نشب بسبب اتخاذ احد ملاك الشقق السكنية بالعقار سوري الجنسية شقته مكان لتصنيع الوجبات الغذائية الجاهزة وبيعها.

و أوضحت التحريات أن مالك الشقة اعترف بتخزين عدة أجهزة وبوتوجازات داخلها، لمساعدته في تجارته وان تسريب الغاز ساعد علي اشتعال النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بالعقار رقم 29 عمارات البارون بدائرة قسم شرطة المقطم، وبالانتقال والفحص تبين قيام الحريق بالشقة رقم 43 الدور الرابع بالعقار، خاصة بالمدعو "م. د"، 45 سنة، سوري الجنسية ومقيم محل البلاغ.

بالفحص تبين أنه حال قيام مالك الشقة بإعداد وجبات الطعام بمطبخ الشقة، حدث تسرب غاز من المطبخ أثناء إعداد بعض الوجبات الجاهزة لبيعها أدى إلى اشتعال النيران، والتي التهمت كافه محتويات الشقةامتدت النيران الي الشقق الكائنة بالعقار ذاته، وتم إطفاء والذي ترتب عليه حدوث اختناق فرد الأمن وأحد السكان اثناء مغادرة العقار وتم نقلهما الي مستشفى البنك الأهلي.

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