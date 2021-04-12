رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تاس» الروسية: مباحثات لافروف فى القاهرة مهمة وتؤكد عمق العلاقات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:37 ص
لافروف
لافروف
أ ش أ
طباعة
أكدت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أهمية الزيارة التي سيبدأها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة اليوم الأربعاء، ومباحثاته المقررة مع سامح شكري وزير الخارجية.

ونقلت وكالة "تاس" عن لافروف تأكيده أن العلاقات المصرية الروسية ستشهد في المرحلة القادمة تطورا ليس على صعيد السياحة فقط، بل على كافة أصعدة التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك تأكيده أن روسيا ستستأنف رحلات الشارتر السياحية في القريب العاجل إلى المقاصد السياحية المصرية وفى مقدمتها شرم الشيخ والغردقة.

وأبرزت تاس التصريحات التي أدلي بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لصحيفة الأهرام المصرية،والتي أشاد فيها بالتعاون بين أجهزة الطيران المدني بين البلدين،وبالجهد الرائع الذي تبذله مصر لتطوير مطاراتها.

وثمنت الوكالة ما قامت به السلطات المصرية من عمليات تحديث وتطوير كبيرة في منظومات المراقبة والتفتيش الأمني في مطاراتها للأمتعة والركاب وما طرأ على المطارات المصرية وبنيتها التحتية من تحديث كبير.

وكانت وكالة تاس قد استبقت زيارة لافروف للقاهرة بمقابلة مع وزير الخارجية المصري أذاعتها الوكالة الروسية أمس وأكد فيها شكري "تطلع مصر إلى صدور قرار روسي سريع باستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى المقاصد السياحية في مصر " مؤكدا أن مصر " بذلت أقصى طاقتها لضمان أفضل مستوى للأمن في المطارات والمقاصد السياحية المصرية".

كما أبرزت الوكالة الروسية للأنباء تأكيدات وزير الخارجية المصري على قيام مصر، بتطبيق كل إجراءات الوقاية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في المدن السياحية المصرية بما يمكن من السيطرة على تلك الجائحة والمضي قدما في تنفيذ الأنشطة السياحية.

ونقلت عن وزير الخارجية سامح شكري قوله " إن ما تقوم به مصر من جهود قد سهلت تدفق ملايين من الزائرين من كل بلدان العالم إلى مصر للاستمتاع بدفء الشمس هنا والعودة بسلام من أي عدوى أو مشاكل ناتجه عن الجائحة".

وبحسب وكالة تاس قال لافروف " مرة أخرى أود التأكيد على اهتمامنا ورغبتنا في استئناف السفر الجوى المعتاد، بين روسيا والمنتجعات السياحية المصرية... وأتوقع أن يتم استئناف رحلات الشارتر الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة في مصر بأسرع ما يمكن في المستقبل القريب جدا ".

كما ثمن وزير الخارجية الروسي الجهود الكبيرة التي يقوم بها مسؤولو الطيران المدني المصريين والروس، وأن التعاون في هذا المجال هو أحد مجالات التعاون المصري الروسي المشترك في مجالات أخرى عديدة.

وقال لافروف إنه على الرغم من جائحة كورونا التي ألمت بالعالم فإن العلاقات الروسية المصرية، تشهد تقدما في مجالات عديدة، وحوارنا السياسي مع القاهرة لم ينقطع، مضيفا: " على سبيل المثال شهدت القاهرة في مارس الماضي مشاورات ثنائية مصرية روسية،عقدت على مستوى نواب وزراء خارجية كلا البلدين المعنيين بالشئون الأوروبية، وكذلك مسؤولي وزارات الخارجية المصرية والروسية المعنيين بالتعاون على صعيد الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ".

موضوعات متعلقة

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

موعد بدء عرض مسلسل موسى لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية


الصور

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 12-4-2021

نومادلاند يحصد كبرى جوائز بافتا

اعتقال موظفة رفضت إعادة أكثر من مليون دولار أودعت فى حسابها بالخطأ

تردد قنوات النهار 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

بشرى عبدالمؤمن يكشف تفاصيل جديدة عن كتاب «أنا يوسف إدريس»

عزة سلطان: بشرى عبدالمؤمن فطن إلى نرجسية إدريس فكتبها

ذكرى ميلاد الخال «الأبنودى»: الصعايدة كلهم شعراء

أعضاء تدريس المنوفية: سعيد شوقي تعدى بالضرب والسب على «مرتضى»