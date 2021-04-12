«تاس» الروسية: مباحثات لافروف فى القاهرة مهمة وتؤكد عمق العلاقات

أكدت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أهمية الزيارة التي سيبدأها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة اليوم الأربعاء، ومباحثاته المقررة مع سامح شكري وزير الخارجية.ونقلت وكالة "تاس" عن لافروف تأكيده أن العلاقات المصرية الروسية ستشهد في المرحلة القادمة تطورا ليس على صعيد السياحة فقط، بل على كافة أصعدة التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك تأكيده أن روسيا ستستأنف رحلات الشارتر السياحية في القريب العاجل إلى المقاصد السياحية المصرية وفى مقدمتها شرم الشيخ والغردقة.وأبرزت تاس التصريحات التي أدلي بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لصحيفة الأهرام المصرية،والتي أشاد فيها بالتعاون بين أجهزة الطيران المدني بين البلدين،وبالجهد الرائع الذي تبذله مصر لتطوير مطاراتها.وثمنت الوكالة ما قامت به السلطات المصرية من عمليات تحديث وتطوير كبيرة في منظومات المراقبة والتفتيش الأمني في مطاراتها للأمتعة والركاب وما طرأ على المطارات المصرية وبنيتها التحتية من تحديث كبير.وكانت وكالة تاس قد استبقت زيارة لافروف للقاهرة بمقابلة مع وزير الخارجية المصري أذاعتها الوكالة الروسية أمس وأكد فيها شكري "تطلع مصر إلى صدور قرار روسي سريع باستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى المقاصد السياحية في مصر " مؤكدا أن مصر " بذلت أقصى طاقتها لضمان أفضل مستوى للأمن في المطارات والمقاصد السياحية المصرية".كما أبرزت الوكالة الروسية للأنباء تأكيدات وزير الخارجية المصري على قيام مصر، بتطبيق كل إجراءات الوقاية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في المدن السياحية المصرية بما يمكن من السيطرة على تلك الجائحة والمضي قدما في تنفيذ الأنشطة السياحية.ونقلت عن وزير الخارجية سامح شكري قوله " إن ما تقوم به مصر من جهود قد سهلت تدفق ملايين من الزائرين من كل بلدان العالم إلى مصر للاستمتاع بدفء الشمس هنا والعودة بسلام من أي عدوى أو مشاكل ناتجه عن الجائحة".وبحسب وكالة تاس قال لافروف " مرة أخرى أود التأكيد على اهتمامنا ورغبتنا في استئناف السفر الجوى المعتاد، بين روسيا والمنتجعات السياحية المصرية... وأتوقع أن يتم استئناف رحلات الشارتر الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة في مصر بأسرع ما يمكن في المستقبل القريب جدا ".كما ثمن وزير الخارجية الروسي الجهود الكبيرة التي يقوم بها مسؤولو الطيران المدني المصريين والروس، وأن التعاون في هذا المجال هو أحد مجالات التعاون المصري الروسي المشترك في مجالات أخرى عديدة.وقال لافروف إنه على الرغم من جائحة كورونا التي ألمت بالعالم فإن العلاقات الروسية المصرية، تشهد تقدما في مجالات عديدة، وحوارنا السياسي مع القاهرة لم ينقطع، مضيفا: " على سبيل المثال شهدت القاهرة في مارس الماضي مشاورات ثنائية مصرية روسية،عقدت على مستوى نواب وزراء خارجية كلا البلدين المعنيين بالشئون الأوروبية، وكذلك مسؤولي وزارات الخارجية المصرية والروسية المعنيين بالتعاون على صعيد الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ".