6 طرق لمنع العطش في أول أيام شهر رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك يجد البعض صعوبة مع الشعور بالعطش في أول أيام الشهر، لذا فمن من الآمن والصحي تمامًا تناول كمية معتدلة من الصوديوم للحفاظ على نظام غذائي متوازن مع ساعات الصيام الطويلة وحرارة الصيف، وتناول كميات من الماء سيساعد على ضمان بقائك بصحة جيدة ورطوبة ومتوازنة طوال شهر رمضان، وبحسب موقع "gulfnews " نرصد أبرز الطرق لمنع العطش في نهار رمضان.الصيام لأكثر من 15 ساعة في اليوم يضع الجسم في حالة من الجفاف، حيث أن الماء مهم لمجموعة متنوعة من الوظائف الطبيعية والحيوية التي تشكل 60 إلى 70 في % من إجمالي وزن الجسم، ومن الضروري استهلاك كمية كافية من المياه خلال شهر رمضان للوقاية من الآثار الجانبية الشائعة مثل الإمساك والصداع والدوخة وجفاف الجلد، والكمية الكافية من السوائل على النحو الموصى به من قبل معهد الطب تعادل 3 لترات للذكور و2.3 لتر للإناث، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية لا تدخل في تناول السوائل يوميًا.و يوصي خبراء التغذية بالإرشادات التالية للمساعدة في تقليل العطش، وتقليل مخاطر احتباس الماء خلال شهر رمضان:1. الحرص على شرب الماء بانتظام من وقت الإفطار حتى السحور.2. قسّم كمية المياه التي تتناولها من الإفطار إلى السحور بدلًا من استهلاكها دفعة واحدة.3. تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء، مثل الخضروات الورقية، والكرفس، والكوسا، والخيار، والبطيخ، والبرتقال، والحمضيات.4. الحد من تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 مجم في اليوم، على النحو الموصى به من قبل جمعية القلب الأمريكية.5. من المهم أيضًا إعادة ترطيب الجسم بالمياه بعد أي تمرين أو جهد بدني متوسط الشدة، لتعويض فقد الصوديوم من خلال العرق.6- قد يحتفظ الجسم بالسوائل إذا امتنعنا عن شرب الماء لفترات طويلة أو لفترة طويلة، وقد يؤثر ذلك على الكلى والقلب ويسبب العديد من المضاعفات الصحية ومع ذلك، من المهم جدًا أن يتم الترطيب بكمية مناسبة من الماء وتجنب احتباس السوائل.