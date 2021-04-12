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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الأكبر بالشرق الأوسط.. قناة السويس تحتفل بانضمام «مميش» لأسطول الكراكات اليوم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:25 ص
الكراكة الجديدة مهاب
الكراكة الجديدة مهاب مميش
مصطفى دياب
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تحتفل هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، باستلام الكراكة الجديدة مهاب مميش، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط.

وكشفت مصادر بحرية استعدادات الاحتفال الرسمي بوصول الكراكة الأكبر بالمنطقة بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات التنموية بمدن القناة، استعدادا لرفع العلمين المصري وهيئة قناة السويس على متنها.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الاحتفالية ستقام بورش الكراكات الرئيسية بجوار مبنى الإرشاد الرئيسي للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.

من جهته، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت السبت، عبور سفينة الغطس XIANG RUI KOU الحاملة للكراكة الجديدة «مهاب مميش» أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، ضمن قافلة الشمال المبكر في رحلتها قادمة من بورسعيد ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وأكد رئيس الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة.

وأوضح أنه بوصول السفينة الحاملة للكراكة منطقة البحيرات الكبرى، صعد على الكراكة مجموعة عمل مشتركة من إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية، للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة والقيام بحسابات الاتزان، حيث تم تعويمها، اليوم، وقطرها بواسطة 4 قاطرات معاونة تابعة للهيئة في عمليات الإنزال والقطر للكراكة، من البحيرات الي موقع الاحتفال بورش التمساح.

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