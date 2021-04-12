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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بينهم أسيرة محررة وشقيقان.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:24 ص
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 7 فلسطنيين بينهم أسيرة محررة خلال مداهمات في مدينة جنين وبلدات برقين وعرابة وقباطية.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، ومصادر أمنية لوكالة فلسطين الجديدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة منى حسين قعدان (50 عاما) من بلدة عرابة، والشقيقين محمد ورامز سمير أبو عبيد من مدينة جنين.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس الأسير المحرر يزن عاطف أحمد عبيدي من بلدة برقين غرب جنين، فيما اعتقلت في قباطية الشبان: محمود أحمد ابو الرب، ومحمد تيسير ذياب، ومحمد ناجح ابو الرب، بعد مداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرة شباب فلسطينيين من عائلة العمور في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة فلسطين الجديدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد محمود العمور (22 عاما)، ومهند نمر العمور (23 عاما)، ومحمد ربحي العمور (22 عاما)، وسفيان عودة الله العمور (26 عاما)، ومحمد إبراهيم العمور (25 عاما)، وأنس عادل العمور (25 عاما)، وعدي عزات العمور (20 عاما)، ومحمود علي العمور (22 عاما)، وشادي نايف العمور (23 عاما)، وبراء رائد العمور (22 عاما)، وذلك بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمود الخطيب في مخيم عايدة شمالا، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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