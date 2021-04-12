افتتاح عددا من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية خلال أبريل

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن انتهاء مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي والتي كانت متوقفة منذ زمن طويل.جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المحافظ وبحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير عام قطاع الكهرباء وجميع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.وأشار "بشارة" أنه تم نهو محطة مياة المستقبل وتشغيلها فعليًا وتم تحديد موعد افتتاح محطه صرف أبو صوير ( الشوايشة ) نهاية إبريل الحالي.وأضاف أنه تم تحديد الأول من يونيه موعدا لافتتاح محطة صرف صحي الواصفية وكذلك إنهاء رفع كفاءة محطتي السماكين والمنايف.وطالب المحافظ بحل مشاكل الوصلات المنزلية بمركز ومدينة القصاصين المتعلقة بمحطات صرف السلام وأم عزام والجميزة وأبو قاسم وصبري وسرعة الانتهاء منها بالتزامن مع بدء تشغيلها قبل نهاية الشهر الجاري.كما وجه المحافظ بضرورة حل مشاكل الصرف الصحي والكهرباء بمنطقة الدواويس والخفيج التابعين لقرية السلام.وشدد محافظ الإسماعيلية على سرعة تركيب محولات جديدة داخل الكتل السكانية في هذه المنطقة بشكل عاجل خلال الأيام القليلة القادمة وذلك في استجابة لمطالب أهالي وسكان تلك المناطق وخاصةً مشكلة الصرف الصحي نظرًا لقربها الشديد من محطة صرف الشيخ غريب.وقال المحافظ إنه جارى حل مشاكل المياه بمركز القصاصين وذلك بداية من تطوير محطة مياه القصاصين فائقة الترشيح الحالية ومحطة مياة المحسمة فائقة الترشيح وذلك ليكون إضافة لرافع الدوايدة والذى إفتتح بعد التطوير مارس السابق.وأضاف المحافظ أنه تم الإعلان عن دخول محطة المعالجة الثلاثية بالقنطرة شرق للخدمة خلال خطة ٢٠٢١٢٠٢٢.كما أشار اللواء بشارة إلى أن شهر رمضان الكريم سيشهدإفتتاح محطة صرف صحي الكيلو ٢ الرئيسيه وكذلك البدء في تشغيل محطه مياه المحسمة.كما تقرر افتتاح محطة مياه صرف صحي قرية فنارة نهاية إبريل الحالي.وعلي هامش الإجتماع وفي إطار الإهتمام بصحة المواطن وتوفير السلع الغذائية قبل حلول الشهر الكريم.وأكد "بشارة" على إتاحة إمكانية قيام معارض (أهلا رمضان ) بكافة مراكز ومدن المحافظة حال توفر المكان المناسب مع التأكيد علي جودة المنتج وبتخفيضات للأسعار لاتقل عن ٢٥٪ مقارنة بمثيلاتها بالمحال التجارية مع التأكد من إستمرارصلاحية المنتجات المعروضة.