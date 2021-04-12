رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح عددا من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية خلال أبريل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:22 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
طباعة
أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عن انتهاء مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي والتي كانت متوقفة منذ زمن طويل.

جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المحافظ وبحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير عام قطاع الكهرباء وجميع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

وأشار "بشارة" أنه تم نهو محطة مياة المستقبل وتشغيلها فعليًا وتم تحديد موعد افتتاح محطه صرف أبو صوير ( الشوايشة ) نهاية إبريل الحالي.

وأضاف أنه تم تحديد الأول من يونيه موعدا لافتتاح محطة صرف صحي الواصفية وكذلك إنهاء رفع كفاءة محطتي السماكين والمنايف.

وطالب المحافظ بحل مشاكل الوصلات المنزلية بمركز ومدينة القصاصين المتعلقة بمحطات صرف السلام وأم عزام والجميزة وأبو قاسم وصبري وسرعة الانتهاء منها بالتزامن مع بدء تشغيلها قبل نهاية الشهر الجاري.

كما وجه المحافظ بضرورة حل مشاكل الصرف الصحي والكهرباء بمنطقة الدواويس والخفيج التابعين لقرية السلام.

وشدد محافظ الإسماعيلية على سرعة تركيب محولات جديدة داخل الكتل السكانية في هذه المنطقة بشكل عاجل خلال الأيام القليلة القادمة وذلك في استجابة لمطالب أهالي وسكان تلك المناطق وخاصةً مشكلة الصرف الصحي نظرًا لقربها الشديد من محطة صرف الشيخ غريب.

وقال المحافظ إنه جارى حل مشاكل المياه بمركز القصاصين وذلك بداية من تطوير محطة مياه القصاصين فائقة الترشيح الحالية ومحطة مياة المحسمة فائقة الترشيح وذلك ليكون إضافة لرافع الدوايدة والذى إفتتح بعد التطوير مارس السابق.

وأضاف المحافظ أنه تم الإعلان عن دخول محطة المعالجة الثلاثية بالقنطرة شرق للخدمة خلال خطة ٢٠٢١٢٠٢٢.

كما أشار اللواء بشارة إلى أن شهر رمضان الكريم سيشهدإفتتاح محطة صرف صحي الكيلو ٢ الرئيسيه وكذلك البدء في تشغيل محطه مياه المحسمة.

كما تقرر افتتاح محطة مياه صرف صحي قرية فنارة نهاية إبريل الحالي.

وعلي هامش الإجتماع وفي إطار الإهتمام بصحة المواطن وتوفير السلع الغذائية قبل حلول الشهر الكريم.

وأكد "بشارة" على إتاحة إمكانية قيام معارض (أهلا رمضان ) بكافة مراكز ومدن المحافظة حال توفر المكان المناسب مع التأكيد علي جودة المنتج وبتخفيضات للأسعار لاتقل عن ٢٥٪ مقارنة بمثيلاتها بالمحال التجارية مع التأكد من إستمرارصلاحية المنتجات المعروضة.

موضوعات متعلقة

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

موعد بدء عرض مسلسل موسى لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة

«ارموها فى أى حتة».. سائق يعتدى على والدته ويرفض استقبالها بالمنزل فى رمضان

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة إصابات كورونا

120 ألف سائح في رحلات سنغافورة البحرية

إعادة فتح المتاجر والمطاعم في إنجلترا مع تخفيف إجراءات العزل العام

اعتبارا من اليوم.. ارتداء الكمامة إلزامي بكوريا الجنوبية

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

بشرى عبدالمؤمن يكشف تفاصيل جديدة عن كتاب «أنا يوسف إدريس»

عزة سلطان: بشرى عبدالمؤمن فطن إلى نرجسية إدريس فكتبها

ذكرى ميلاد الخال «الأبنودى»: الصعايدة كلهم شعراء

أعضاء تدريس المنوفية: سعيد شوقي تعدى بالضرب والسب على «مرتضى»