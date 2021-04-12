90.3 إصابة بكورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الإثنين 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 90 ألفا و372 إصابة.وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد تخطى في الوقت نفسه حاجز ال86 ألف متعافي. فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة من جراء المرض، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 1528 حالة.وأضاف المركز أن 983 مريضًا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 203 في حالة حرجة.أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة، فقد أكدت الصحة الكازاخية أن أكثر من الف شخصًا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.