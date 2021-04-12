2290 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 2290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 271 ألفا و809 حالات.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الإثنين، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 608 حالات شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 234 ألفا و665 حالة.وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 34 ألفًا و478 شخصا، منهم 12 ألفا و349 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات و569 في حالة حرجة.