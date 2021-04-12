15.2 ألف إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 15 ألفا و262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و532 ألفا و562 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل 132 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 57 ألفا و779 حالة.وأضافت أنه تم توزيع أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء الأرجنتين، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ 722 ألفا و520 شخصا.