303 إصابات جديدة بكورونا في نيبال

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن نيبال سجلت 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 280 ألفا و28 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3040 حالة.مشيرة إلى أنه تم توزيع مليون و600 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء نيبال حتى الآن.