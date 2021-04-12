7856 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل 7 آلاف و856 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليون و861 ألفًا و105 إصابة.وأضاف ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن تم تسجيل 287 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 37 ألفا و301 حالة.وسجلت الوزارة 5 الاف و355 حالة تعافي ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و416 حالات و215 حالة.