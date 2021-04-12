إعطاء 17.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم إعطاء 17.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ639 ألفا و906 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.01 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا 78 ألفا و500 حالة.ومضى قرابة عام و11 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.