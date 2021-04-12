13.2 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 13 ألفا و245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال 24 ساعة الماضية.وأشار المعهد - على صفحته الإلكترونية، اليوم الأثنين - إلى أنه تم تسجيل 99 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع الإجمالي إلى 78 ألفا و452 حالة وفاة.جدير بالذكر أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت حتى الآن 3 ملايين و11 ألفا و513 إصابة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 248 الفا و200 حالة.