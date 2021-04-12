13.2 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:50 ص
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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 13 ألفا و245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال 24 ساعة الماضية.
وأشار المعهد - على صفحته الإلكترونية، اليوم الأثنين - إلى أنه تم تسجيل 99 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع الإجمالي إلى 78 ألفا و452 حالة وفاة.
جدير بالذكر أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت حتى الآن 3 ملايين و11 ألفا و513 إصابة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 248 الفا و200 حالة.
وأشار المعهد - على صفحته الإلكترونية، اليوم الأثنين - إلى أنه تم تسجيل 99 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع الإجمالي إلى 78 ألفا و452 حالة وفاة.
جدير بالذكر أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت حتى الآن 3 ملايين و11 ألفا و513 إصابة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 248 الفا و200 حالة.