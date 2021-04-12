525 إصابة جديدة بكورونا في بوليفيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بوليفيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 282 ألفا و95 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا 451 حالة.مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا بلغ 141 ألفا و41 شخصا.