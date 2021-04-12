5819 إصابة جديدة بكورونا في بنجلاديش

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 5 آلاف و819 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بنجلاديش؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 684 ألفا و756 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و739 حالة. مشيرة إلى توزيع 5 ملايين و821 ألفا و476 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بنجلاديش.