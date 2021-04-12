رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تشدد الاجراءات الوقائية فى طوكيو وكيوتو وأوكيناوا وسط ارتفاع إصابات كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:42 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
فرض حكام العاصمة اليابانية طوكيو ومقاطعتي كيوتو وأوكيناوا، اليوم الإثنين، شبه حالة طوارئ، في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع معدل الإصابات، وبعد أقل من شهر من رفع اليابان بالكامل حالة الطوارئ الثانية والتي كانت مفروضة لمواجهة الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن تدابير الوقاية بموجب ما يعتبر شبه حالة طوارئ تشمل مطالبة المطاعم في المناطق المكتظة بالسكان بالإغلاق بحلول الساعة 8 مساءً، واشتراط ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الحضور في الفعاليات الكبيرة 5 آلاف شخص، ومن المقرر سريان هذه الإجراءات حتى 5 مايو المقبل في كيوتو وأوكيناوا، و11 مايو للعاصمة طوكيو.

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد قرر الأسبوع الماضي منح حكام المقاطعات الثلاث سلطة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على انتشار الفيروس.ولكن الحكومة المركزية لم تصل إلى حد إعلان حالة الطوارئ الثالثة، على ما يبدو بسبب التعطيل المحتمل للاستعدادات للألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف.

وتأتي الإجراءات شبه الطارئة على الرغم من مؤشر وزارة الصحة اليابانية الأخير الذي يظهر أن الإصابات في أوساكا وهيوحو ومياجي وأوكيناوا قد وصلت إلى المرحلة الرابعة، وهي الأسوأ على نطاق الحكومة المركزية والتي تستدعي إعلان حالة الطوارئ.

موضوعات متعلقة

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية


الصور

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

image description

نواب دمياط يبحثون حل أزمة الصيادين المحتجزين في إريتريا

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 12-4-2021

نومادلاند يحصد كبرى جوائز بافتا

اعتقال موظفة رفضت إعادة أكثر من مليون دولار أودعت فى حسابها بالخطأ

تردد قنوات النهار 2021 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

بشرى عبدالمؤمن يكشف تفاصيل جديدة عن كتاب «أنا يوسف إدريس»

عزة سلطان: بشرى عبدالمؤمن فطن إلى نرجسية إدريس فكتبها

ذكرى ميلاد الخال «الأبنودى»: الصعايدة كلهم شعراء

أعضاء تدريس المنوفية: سعيد شوقي تعدى بالضرب والسب على «مرتضى»