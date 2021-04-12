1101 إصابة بفيروس كورونا فى فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 1101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينهم 39 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 174 ألفا و887 حالة، تعافي منها 156 ألفا و472 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 15 الفا و555 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1778 حالة بعد تسجيل 19 حالة جديدة.