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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-4-2021

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:59 ص
الذهب
الذهب
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تنشر الدستور تقريرًا شاملًا عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في مصر، ونستعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب بكافة أنواعه المختلفة، وهي عيار 18، وعيار 21، وعيار 24، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب، وسعر الأوقية الذهبية، وأسعار الذهب التالية وفقًا لسعر البيع لجرام الذهب في أي نوع، بدون المصنعية الذي يقوم تاجر الذهب بإضافتها على سعر الذهب الأصلى.

وسوق الذهب في مصر، يشهد حالة من الركود بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ونستعرض لكم خلال التقرير كافة المعلومات عن آخر التحديثات لسوق الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

تتباين أسعار الذهب حسب كل عن الآخر، وسعر المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب، تختلف من عيار لآخر، ولديكم كافة أسعار الذهب كما هو موضح بالتالي:

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب عالميا، اليوم الاثنين، 27032 جنيه مصري، وتزن الأوقية 31 جرامًا من عيار 24، الذي يتميز بالنقاء، وانخفاض نسب الشوائب.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

ووصل سعر الذهب فى مصر، اليوم الاثنين، عيار 24، للجرام الواحد 873 جنيهًا، وذلك العيار يتميز بالنقاء ولا يحتوي على نسب شوائب كثيرة، لكنه الأقل مبيعا فى السوق المصرى، والأعلى سعرًا في أنواع الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 21، اليوم الاثنين، سعر 762 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم


بلغ جرام الذهب من عيار 18، اليوم الاثنين، سعر 762 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، خصوصا أنه يتميز بتشكيلاته المتعددة، وبقوة صلابته، ويحتوي على نسب شوائب أعلى من عيار 21، وعيار 24.

تابع أيضاً:

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 12-4-2021 (dostor.org)

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الاثنين، 6096 جنيهات، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى 8 جرامات من الذهب عيار 21.

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