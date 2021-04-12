الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا لليوم الـ33 على التوالى

سجلت الهند 168 ألفا و912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية لليوم الـ33 على التوالي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 13 مليونا و527 ألفا و717 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 904 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 170 ألفا و179 شخصا.وأشارت الوزارة إلى أن 75 ألفا و86 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 مليونا و156 ألفا و529 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و201 ألف و9 أشخاص.