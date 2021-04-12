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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية باكستان: نرغب فى تعزيز علاقاتنا مع ألمانيا فى مختلف المجالات

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:42 ص
وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا في مختلف المجالات، بما فيها التكنولوجيا والدبلوماسية الاقتصادية.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية اليوم الاثنين أن قريشي وصل إلى برلين عاصمة ألمانيا أمس مع أعضاء الوفد المرافق له، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة نظيره الألماني هيكو ماس.

وأفاد بيان صحفي بأن سفير باكستان لدى ألمانيا محمد فيصل وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الألمانية وكبار أعضاء السفارة الباكستانية كانوا في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله المطار.

وأوضح وزير الخارجية الباكستاني -في تصريحات أدلى بها للإعلام في ألمانيا- أنه سيعقد اجتماعات مع رجال الأعمال وأعضاء الجالية الباكستانية خلال وجوده في برلين.

وقال قريشي إن أكثر من 100 ألف باكستاني يعيشون في ألمانيا ويلعبون دورًا إيجابيًا للبلدين، مؤكدا رغبة بلاده في توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية مع ألمانيا.

وأضاف أنه سيجري مباحثات رسمية مع نظيره الألماني لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية.

وتحتفل باكستان وألمانيا هذا العام بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ويخطط كلا البلدين للقيام بعدد من الأنشطة في هذا السياق.

جدير بالذكر أن ألمانيا هي الشريك التجاري الأكبر لباكستان في الاتحاد الأوروبي، وتأتي زيارة وزير الخارجية لألمانيا في إطار التبادلات الدورية رفيعة المستوى بين البلدين، حيث زار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باكستان في مارس 2019.

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