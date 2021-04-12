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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر على قائمة الدول المرشحة للزيارة للمقيمين بدبى

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:38 ص
دبي
دبي
أمينة ذكى
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رشح موقع whatson الإماراتي مصر كوجهة سياحية جذابة للمقيمين في دبي، تزامنا مع إتاحة السفر الدولي لسكان دبي في جميع أنحاء العالم.

وحول مصر كوجهة سياحية قال الموقع لقد افتتحت مصر منتجعاتها الساحلية الرئيسية لجميع السياح في مناطق منها جنوب سيناء، حيث تقع منتجعات شرم الشيخ ودهب، ومحافظة البحر الأحمر، موطن منتجعات الغردقة ومرسى علم، ومرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط، وأضاف الموقع: إذا كنت مسافرًا إلى مصر، فستحتاج إلى إجراء اختبار PCR وتقديم نموذج إقرار صحي قبل الوصول.

كما رشح الموقع أيضا كوستا ريكا، حيث يمكن السفر اليها بدون اختبار PCR، وكل ما عليك إكمال بطاقة صحية رقمية، والتأكد من حصولك على تأمين سفر مناسب، إذا احتجت إلى الحجر الصحي أو تلقي الرعاية الطبية.

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