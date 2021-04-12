الإثنين القادم.. البرلمان الليبى يعقد جلسة لمناقشة الميزانية العامة للدولة

يعقد البرلمان الليبي الاثنين المقبل بحضور كافة أعضائه جلسة رسمية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، في مقره بمدينة طبرق شرق ليبيا.ودعت رئاسة البرلمان في بيان مساء أمس الأحد، أعضائها للحضور وبين أن هذه الدعوة تأتي لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021، داعية لجنة المالية والتخطيط إلى تقديم تقريرها النهائي إلى النواب أثناء الاجتماع.وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها الذي نشرت تفاصيله يوم الأحد، بإعادة مشروع الميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه.