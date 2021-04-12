«إيران إير» تطالب شركة بوينج بالوفاء بتعهداتها تجاه تسليم الطائرات

أعلن علي رضا برخور، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، إرسال خطاب إلى شركة بوينج لصناعة الطائرات، للوفاء بالتزاماتها تجاه إيران.وأكد في تصريح لـ«إرنا»، عن إمكانية إحياء عقد شراء الطائرات من شركة بوينج، وصرح بأن «إيران إير» بعثت برسالة إلى شركة صناعة الطائرات الأمريكية «بوينج» نهاية العام الماضي، تناولت فيها موضوع التزام الشركة بتعهداتها وحقوق الإنسان التي تتشدق بها واشنطن دائما.وتابع قائلًا: «لقد نبهنا الشركة إلى أن عليها اتخاذ الإجراءات التي تتيح للشعب الإيراني الاستفادة من هذه الطائرات وقطع الغيار المناسبة ومواصفات السلامة طبقا للعقد الموقع»، مؤكدًا أنه حق ثابت لإيران.وكان وزير الطرق محمد إسلامي، قال، يوم السبت، إن بامكان إيران المتابعة القانونية لعقود شراء طائرات بوينج التي تم تعليقها مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مؤكدًا أن على الشركة الأمريكية أن تتحمل مسؤولية عقودها مع شركة الخطوط الجوية الإيرانية.يذكر أن إيران بعد التوقيع على الاتفاق النووي سنة 2015، عقدت صفقة لشراء 80 طائرة بوينج 737 مكس و777، وحصلت على موافقة الخزانة الأمريكية على شراء هذه الطائرات.