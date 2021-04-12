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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تحطم رقما قياسيا بحصيلة التطعيم ضد كورونا في يوم واحد

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تواصل الولايات المتحدة تسجيل قفزات سريعة في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أعلنت أن العاملين بمجال الرعاية الصحية أعطوا أكثر من 4.6 مليون جرعة من اللقاح يوم أمس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال سايروس شاهبار المسؤول عن بيانات التطعيم في البيت الأبيض في تغريدة أعلن فيها عن أرقام أمس السبت، إنه تم تحقيق "رقم قياسي جديد".

وذكر منسق إجراءات فيروس كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس يوم الجمعة أنه يتم إعطاء ما متوسطة 3 ملايين جرعة لقاح يوميا في الولايات المتحدة.

وحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم إعطاء أكثر من 183 مليون جرعة من اللقاحات في أنحاء البلاد حتى الآن.

وتلقى 45% من البالغين في البلاد جرعة لقاح واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 27% من البالغين بشكل كامل.

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