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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: ندعو لمفاوضات دولية لمنع عسكرة الفضاء

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:39 ص
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وكالات
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن دعم موسكو لمفاوضات دولية تصوغ وثيقة ملزمة قانونيًا، تمنع عسكرة الفضاء.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، موقع وزارة الخارجية الروسية بمناسبة مرور 60 عامًا على أول رحلة إلى الفضاء في التاريخ نفذها رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين: «ننطلق دائمًا من الفرضية القائلة إن منع اندلاع سباق تسلح في الفضاء كفيل باستخدامه لأغراض بناءة لصالح البشرية جمعاء».

وأضاف: «موسكو تدعم بدء مفاوضات دولية لصياغة وثيقة ملزمة قانونيًا لمنع نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء، فضلًا عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في الفضاء، ونقترح المشروع الروسي الصيني لمعاهدة منع عسكرة الفضاء المعلن في جنيف سنة 2014، أساسًا لذلك».

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