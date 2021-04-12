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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللبنانى: الفاسدون يخشون التدقيق الجنائى المالى

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:38 ص
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
وكالات
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الفاسدين هم من يخشون التدقيق الجنائي المالي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال عون: «الفاسدون هم من يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به».

وفي 7 أبريل الحالي، أعلن «عون» عن وجود مماطلة في إجراء التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه، معتبرًا أن الهدف من ذلك جعل شركة «ألفاريز ومارسيل» تيأس وتترك لبنان ليفلت المجرمون من العقاب.

وأشار إلى أن «التدقيق هو مدخل لمعرفة من سبب جريمة الانهيار المالي»، لافتًا إلى أن «هذا ليس مطلبًا شخصيًا بل هو بصلب المبادرة الفرنسية وصندوق النقد، وهو أولًا مطلب الشعب اللبناني».

وأضاف أن «سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية، فمن دون التدقيق لا مساعدات ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي ولا خليجي ولا صندوق نقد».

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