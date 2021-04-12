بسبب حقنه خطأ.. فيفى عبده تستعد لدخول غرفة العمليات

دخلت الفنانة فيفي عبده موخرا إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية بعدما تعرضت لأخذ حقنه خطأ على حد تعليقها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتاعي"إنستجرام".ونشرت فيديو وهي تتحدث عن العملية وعلقت وقالت: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية أدعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي وللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم ".