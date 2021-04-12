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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنجلاديش تعلن حظر السفر الجوى بسبب كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت بنجلاديش عن حظر جميع الرحلات الجوية الدولية والمحلية لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، تزامنا مع إغلاق آخر لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت هيئة الطيران المدني في بنجلاديش إنه "سيتم تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى بنغلاديش في الفترة من 14 وحتى 20 أبريل".

وقال نائب رئيس الهيئة مفيد رحمان إنه سيتم إلغاء أكثر من 500 رحلة بسبب الحظر، مبينا أن المطارات في بنجلاديش تعمل الآن بمعدل يتراوح بين 70 و75 رحلة جوية في اليوم.

وذكرت هيئة الطيران أن رحلات الركاب المحلية ورحلات المروحيات المستأجرة من بين الرحلات التي سيتم تعليقها، بينما قد يتم استثناء بعض عمليات الإجلاء الطبي والإغاثة الإنسانية ورحلات الشحن.

ودفعت الزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في مارس، حكومة بنجلاديش إلى فرض إغلاق على مستوى البلاد لمدة تسعة أيام حتى يوم الثلاثاء، يليه إغلاق آخر لمدة سبعة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء لإبطاء انتشار الفيروس.

وشهدت بنجلاديش تسجيل نحو 684756 إصابة و9739 حالة وفاة حتى الآن منذ أن تم تسجيل أول إصابة بكورونا في مارس من العام الماضي.

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