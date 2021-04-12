أسقف شبين القناطر يتخذ إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا

اتخذ الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر عدة إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع الموجة الثالثة لكورونا وارتفاع معدلات الأصابه بها.وقال الأنبا بطرس في بيانا له: "نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تقرر ايقاف القداسات الإلهية بالإيبارشية وكافة الأنشطة والخدمات بكنائس الإيبارشية".وتابع: "يقتصر حضور القداسات الإلهية على الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة، تصلى الجنازات في فناء الكنيسة أو في المدافن على أن تقتصر في حضورها على أسرى المتوفي، على أن يبدأ في تنفيذ القرارات الخميس 15 أبريل الجاري".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.