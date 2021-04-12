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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الإثنين 12-4-2021

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:02 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يقدم لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين12-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الإثنين12-4-2021

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات أسعار شراء وبيع الدينار مقابل الجنيه المصري داخل فروع أكبر مصرف حكومي، البنك الأهلي المصري، عند 48.96 جنيه للشراء، و52.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي داخل بنك مصر في بداية تعاملات اليوم في السوق المصرية مقابل الجنيه المصري، مستوى 49.96 جنيه للشراء، 52.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصرف العربي الدولي إلى 51.86 للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وتداولت أسعار صرف "الدينار الكويتي "، مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، مستوى 459 جنيه للشراء، و54.64 للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

وحافظت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل بنك HSBC، في بداية تداولات اليوم عند مستوى 48.03 جنيه للشراء، 51.88 للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

بينما حافظ مستوى شراء الدينار الكويتي على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع المصرف المتحد مقابل الجنيه المصريتن ليصل إلى 47.39 جنيه للشراء، فيما استقر البيع عند 52.14 للشراء.

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014.

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