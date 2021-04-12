دير العذراء بأخميم يغلق أبوابه أمام الأقباط

أعلن دير السيدة العذراء مريم بأخميم إغلاق أبوابه أمام الأقباط بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير في بيان له: "يعتذر الدير عن استقبال الزوار ابتداء من جمعة ختام الصوم والذي تحل في 23 أبريل الجاري حتى السبت 1 مايو المقبل".وتابع: "طالبين من الله أن يرفع الوباء عن العالم".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.