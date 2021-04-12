ايبارشية القوصية تعلن إجراءات مشددة أمام الأقباط

أعلنت إيبارشية القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس، عدة إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع الموجة الثالثة لكورونا.وقال الأنبا توماس أسقف القوصية ومير في بيانا له: "تستمر إقامة القداسات الإلهية بحضور الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة".وتابع: "تعليق كافة الخدمات والأنشطة الكنسية ومدارس الأحد والرحلات، على أن تصلي الجنازات بعدد محدود؛ بالإضافة إلى إقامة صلوات الأكاليل بحضور أسرة العروسين فقط".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.